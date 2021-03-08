上銀持續接獲半導體、自動化設備、5G、醫療、汽車及工具機等產業訂單，第二季訂單滿載，訂單能見度已看到第三季末，2月及前2月合併營收均創同期次高。營運報喜，日系外資上週將目標價上調至525元，今（8）日股價上漲5.0元而以421.0元，最高達434.0元，目前呈現大漲走勢。

上銀2月合併營收18.66億元，年成長53.21％；前2月合併營收38.32億元，年增幅69.75％，雙雙改寫同期次高。上銀表示，主因是美中貿易戰及新冠肺炎影響趨緩，市場需求逐漸恢復正常所致。

農曆年後，上銀訂單更加強勁，第二季訂單滿載，滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件第二季訂單滿載，訂單能見度看到第三季。晶圓機器人及晶圓系統等產品，今年訂單全爆滿。不單大陸市場需求持續熱絡，美國市場也好轉，歐洲需求也從2月起明顯好轉。此外，晶圓機器人、旋轉工作平台及減速機等新產品，需求及訂單，均顯著增加。

上銀生產滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件，農曆年後，從接單到出貨至少3、4個月，部份規格產品接單到出貨長達6、7個月。業者表示，上銀最近通知，滾珠螺桿等傳動系統元件生產不及，3月起，交期再延長1個月。為反映鋼鐵等原材料成本上漲，運費飆升，依不同各產品規格，逐次漲價，漲幅從3％、5％增加至10％。

外資認為，上銀訂單能見度提升，平均單價持續上揚，中國大陸、歐洲及美國三市場穩定復甦，3月合併營收上看20億元，此後逐月回升，第一季合併營收挑戰58億元。日系外資看好上銀今、明年獲利分別年增幅10％、13％，將目標價從381元上調至525元。

(工商 )