各界持續關注藻礁議題，環團7日發布聲明，正式婉拒8日上午與農委會主委陳吉仲的會面，雙方面對面的機會宣告破局；對此，民進黨副秘書長林飛帆在昨(7)日受訪時表示，對話的大門一定是敞開的，善盡溝通本來就是政府應該做的；但這個說法卻遭到網友砲轟，狠嗆「沒有人想被民進黨騙第二次」。

林飛帆表示，民進黨政府在這次的藻礁開發案上已經為了環境保護做出了諸多努力，比起馬政府時期的計畫，蔡政府已經將開發面積從232公頃縮減到23公頃，並且大多使用已開發的土地進行建設，相信很多民眾在經過說明後都是能夠接受、了解的。

針對8日環團與農委會的會面破局，林飛帆強調，善盡溝通義務本來就是政府應該要做的，民進黨的態度也非常清楚，政府的對於關心藻礁的朋友都予以肯定，並且努力與大眾說明、樂於溝通，希望無論是支持政府能源政策或是藻礁保育的朋友都可以獲得更完整的對話。

林飛帆的說法引發網友的討論，表示「他真的以為自己能溝通什麼嗎？太陽花變成幫他扛轎大家已經被騙一次了」、「9w是經濟現實，出賣朋友是政治現實」、「溝通甚麼，已經沒有人想被民進黨騙第二次了啦」、「騙人夠夠，溝通完還是只有蓋而已」、「資進黨哪次不溝通，反正最後黨說了算，黨意立委硬幹通過」、「被收編的喊溝通笑死」、「九萬根本沒有所謂的核心價值」。

(中時新聞網)