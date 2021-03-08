蔡英文：國際婦女節，成為與眾不同的自己！

今（8）日是三八國際婦女節，總統蔡英文祝福每一位姊妹，婦女節快樂，也期待在各領域有傑出表現的女性，不必再被當成樣板，不會再看到「女強人」這個詞彙。

蔡英文在臉書表示，台灣各領域有許多認真、堅毅的女性，打破僵化的藩籬，有越來越多女性軍官、警官、消防員，在第一線上山下海、冒險犯難，守護國人生命財產安全，每次在各個專業崗位上，看到認真堅毅、散發光采的女性，都由衷感到高興。

在防疫期間，第一線醫護團隊中，蔡英文指出，包括採檢人員、分裝口罩的藥師、研發藥物的研究員，都可看到女性身影；在科學、運動、商業與政治等領域，也都有越來越多女性，開拓屬於自己的天地。

不過蔡英文心裡有一個更大的期待，就是在每個專業領域，女性的傑出表現，不必刻意地被當成樣板，而是可以成為自然的、理所當然的存在，希望有那麼一天，翻開報章雜誌不會再看到「女強人」這個詞彙，正如同我們從來不會看到「男強人」這三個字。

此外，蔡英文承諾，政府會繼續致力打破性別刻板印象、實現性別平權，讓姊妹們都能勇於挑戰、突破框架，成為自己喜歡的自己，也成為與眾不同的自己。

(中時新聞網)