資深影星吳孟達（達叔）上月27日不敵肝癌離世，享壽70歲。家屬7日在香港紅磡世界殯儀館地下景行堂舉行告別式，曾合作過的周星馳、劉德華等人都到場哀悼，金像獎影后毛舜筠雖然沒有到場，但她在IG發長文追思，並曝光32年以來合作的電影截圖，難過的表示：「這個人對我是好重要的」。

60歲港星毛舜筠曾演過《家有囍事》、《花田囍事》、《龍的傳人》等膾炙人口的電影，2018年以《黃金花》榮獲香港電影金像獎影后，除此之外，她還是已故藝人張國榮生前唯一認愛的女朋友。聽聞老搭檔達叔病逝，毛舜筠忍了幾天，昨（7日）透過IG上傳一支昔日共同拍過的電影畫面視頻，寫下長文懷念老朋友，提到第一次和吳孟達合作是1989年拍電視劇《水鄉危情》，看到他的感覺是：「這個人真係好勁！（這個人真的好厲害）」不用再看劇本就能流暢背出台詞，連對手的對白都記下來，並妥善的安排角色的動作細節，「做演員這麼多年，都未遇過像他這樣的演員」。毛舜筠大膽向前請教演戲要訣，吳孟達不藏私傳授：「妳回去為自己的角色寫前傳。」她照做後發現超過癮，往後只要在詮釋角色中遇到瓶頸，都會試試達哥的方法。

在毛舜筠眼中，吳孟達是非常準時、從來不遲到的好演員，寫前傳的好習慣，也大大啟發她的演藝事業，「不少人問我為何可以將劇本唸得滾瓜爛熟，這完全是被達哥所影響」。後來毛舜筠再度與吳孟達、周星馳合作電視劇《他來自江湖》，直言：「如果星仔（周星馳）沒有達哥的一唱一和，絕對不會這麼好看、這麼出位，這種表達方式，一個人是處理不來，達哥和他的配合，是非常的一絕。」

毛舜筠回憶32年來，吳孟達總是在每部戲劇發揮專業及演員道德，令後輩不禁肅然起敬、當作學習的對象，更表示只要執筆寫角色前傳時，都會想起達哥，「知道他的死訊時，那份難過真的很難形容。有些事情，沒事的日子拿出來講好像很奇怪，但事實上這個人是影響我一生的演藝事業，所以想趁這個時候說出來」毛舜筠也將達哥教她演戲的方法傳授給後輩，希望能無形中幫助更多人。

(中時新聞網)