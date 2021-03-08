2021年甫開春，台灣的就業市場從年後轉職潮已看出改變趨勢，受到疫情年的衝擊，台灣民眾想要用創業來改善低薪問題，成為新潮流。萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示：「根據經濟部2020年度中小企業白皮書統計，台灣中小企業主有36.8%為女性 ，已超越萬事達卡統計數據：全球約有三分之一的女性為中小企業負責人，顯見台灣女性創業市場的活絡程度。但從萬事達卡的報告也可看出，全球市場對女性創業資源分配不均的情況，根據世界銀行統計，全球女性中小企業收到的貸款總額僅占整體中小企業貸款的5%，在台灣，我們不僅企業抵禦疫情的能力較強，女性能取得金融資源的環境也相對友善。」

根據人力銀行調查指出，有高達6成2的台灣上班族在2021年後起了「想創業」念頭，其中又以26到30歲的年輕族群熱枕最高；而在台灣相對穩定的疫情下，加諸各大年節聚餐的習慣，餐飲業與零售業營業額仍表現亮眼，景氣的復甦，更帶動民眾想創業「當頭家」的心，餐飲業則是最受台灣創業家歡迎的選擇。

萬事達卡也針對2020年全球的中小企業調查，發現全球僅有三分之一的中小企業為女性擁有，且在亞洲更為稀少。在南亞地區，僅有18%的公司為女性企業主，而在東亞太區，南韓則為比例最低，僅有19%的女性企業主。但值得注意的是，由女性所創立並經營的中小企業對於整體經濟市場的貢獻不容小覷，平均1美元的投資資本，女性新創能夠締造78美分的回收產值，而男性新創則僅有31美分。

根據萬事達卡全球女性中小企業主洞察報告指出，男女性在創業時期面對的挑戰有許多差異性，相較於男性(40%)，有44%的女性認為創業資金取得不易。除了創業資本問題，受訪的男女性皆認同財務不夠穩固與缺乏足夠的時間是創業時面臨最大的挑戰。此外，有31%的男性中小企業主認為缺乏足夠的員工支持；26%的男性中小企業主則認為缺乏適合的工具來經營企業。而對於全球的女性企業主來說，被社會賦予更多的家庭責任期許往往也是一項沉重的負擔。

(時報資訊)