韓國第三大煉油業者雙龍煉油(S-Oil)8日表示，將以82億韓元約730萬美元投資一家燃料電池開發商，藉此希望能將自己旗下能源組合業務多樣化。

據悉，背後大老闆為沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）的韓國雙龍煉油，已收購一家燃料電池創新公司（FCI）21％的股權，並成為最大股東。

FCI是一家韓國與沙烏地阿拉伯策略聯盟的企業，擁有40多項固態氧化物燃料電池（SOFC）系統專利。SOFC比傳統燃料電池效能更高，並且使用相對便宜的原物料鎳。

透過雙龍煉油的投資，FCI計畫在2027年前，建立產能超過100兆瓦的生產設備，並將投入1000億韓元約8900萬美元。同時，也計畫在海外拓展燃料電池業務，包括中東地區等。

藉由氫當作電能的燃料電池用途很廣，可以使用在車輛，輪船，發電機等，最重要的是不會排放有污染性的溫室氣體。

雙龍煉油表示，未來到2030年，旗下業務範圍將從已有的煉油與石化事業群外的氫氣，燃料電池與回收項目。

(時報資訊)