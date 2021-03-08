過去10年，中國無人機巨頭大疆創新科技公司（DJI Technology Co）在美國成功開疆闢土，建立了龐大興盛的事業王國，幾乎迫使所有競爭對手撤出美國市場，但受到美中緊張局勢與員工叛離打擊，其前景恐蒙上沉重陰霾。

根據路透社對20多位現任與前任員工的採訪，近幾周與幾個月來，大疆的北美業務已經因內部爭鬥與大量裁員和離職而受到打擊。

4名員工透露，失去主要的經理人，其中一些已經加入競爭對手陣營，已經加劇美國政府對中國企業祭出限制措施所引發的問題，並削弱了大疆主導地位的前景。這4名員工包括兩位一直到2020年底才離開大疆的高層主管。

另有前任與現任員工表示，大疆在北美地區的一個200人精英團隊，約有三分之一去年遭到解僱或辭職。今年2月，大疆的美國研發部門主管離開公司，該公司便解雇了加州Palo Alto旗艦研究中心剩餘約10名研發人員。

由億萬富豪汪滔（Frank Wang）創立與經營的大疆公司表示，這個在Palo Alto裁員的艱難決定，是為了反映不斷變化的需求。該公司並表示，企業客戶了解大疆產品如何提供強大的數據安全，大疆在北美地區的銷售正在強勁增長，未來公司也仍將致力於為北美市場服務。

自2006年成立以來，大疆已經成為中國創新科技的象徵，但也成為包括華為與字節跳動在內等數十家遭美中貿易與外交衝突波及的中國企業之一。

員工與其競爭對手表示，大疆的品牌影響力、專業技術、製造實力與銷售力量，意味著這家公司不會很快失去在美國及全球非軍用無人機市場上的龍頭寶座。但有3位前高管與兩家同業表示，美國商務部去年12月將大疆納入「實體清單」的命令，以及大疆關閉在加州的研發部門，可能影響該公司滿足美國客戶需求的能力。

同一個月，大疆的美國公共安全部門主管Romeo Durscher辭職，在該公司向美國非軍事政府部門與機構供應無人機技術的業務方面，Durscher扮演著核心角色，這位曾擔任美國航太總署（NASA）項目經理、在無人機產業頗具影響力的專業人士，目前已轉往大疆的競爭對手瑞士Auterion公司工作。

Durscher表示，他之所以離開大疆，是因為他對裁員，以及美國團隊與中國總部之間的內部權力鬥爭感到失望。他並表示，美國事業的重組，使應對美中緊張局勢的衝擊，以及贏得美國政府業務的工作變得更加困難。

大疆是未上市公司，所以不會發布銷售數據。美國國防部估算，去年美國非軍事無人機市場規模達42億美元。顧問公司 DroneAnalyst表示，大疆掌控著北美近9成消費市場與超過7成的工業市場。

(時報資訊)