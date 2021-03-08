義大利信貸集團Cerved周日證實，該公司信貸管理部門正在進行出售談判。

路透、彭博等多家媒體周六報導了美國投資公司Centerbridge正與Cerved進行收購談判的消息。

Cerved周日聲明稿指出，正與幾家私募公司就子公司Cerved信貸管理的出售進行談判。Cerved並未明指參與談判的公司名稱。

此前兩名消息人士於上周六指出，關於近幾年傳言不斷的Cerved信貸管理部門、即債務催收部門的出售計畫，Cerved正與Centerbridge進入深入談判；外界對該部門的估值約在4億歐元(約4.75億美元)。

消息指出，未來幾周可能會敲定交易；而此也將為一些重量級收購基金出手全面收購Cerved，預先鋪平道路。

另外據了解，義大利房地產和信貸管理公司Prelios也傳達了收購興趣；其它私募基金例如Apollo和安佰深(Apax)亦有動作。

Cerved目前市值為14億歐元，在去年新冠疫情爆發前夕，一度幾乎將其信貸管理部門賣給瑞典的Intrum。Intrum曾傳出透過義大利合資公司與Cerved進行協商，當時對該部門估值為5億歐元。

(時報資訊)