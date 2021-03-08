警方載著老翁返回派出所安置，並通報救護車到場協助陪同送醫。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市80歲紀姓老翁獨自徒步至清水紫雲巖拜拜，突然昏倒路旁，巡邏員警剛好巡經看到一旁民眾揮手求助，由於員警王騰弘從警前是補習班理化老師，靠著專業知識研判老翁有血糖過低症狀，於是先給老翁餵食糖果並將他載回派出所安置，後續通報救護車到場協助，所幸老翁送醫後已恢復意識，沒有生命危險。

清水警分局指出，清水派出所警員王騰弘、楊宗翰日前下午5點許執行巡邏勤務，巡經紫雲巖觀音廟附近，突然路旁有民眾向警車招手，發現一名高齡8旬的老翁已失去意識、昏倒路旁。

由於警員王騰弘從警前曾是台中知名補習班理化老師，遂憑藉理科專業背景，判斷老翁應是血糖過低所造成昏厥，急中生智立刻到一旁超商購買糖果給老翁餵食，果然吃了糖果後，血糖逐漸穩定，意識也慢慢恢復，警方便載著老翁返回派出所安置，並通報救護車到場協助陪同送醫。

老翁因有失智情形，無法明白陳述家中聯絡資訊，警方只好使用M-POLICE人臉辨識系統，經逐一比對後，終於聯絡到老翁家屬前來醫院，幸好經過醫院一番急救後，老翁終於脫離險境，老翁家屬也稱，「幸好遇到熱心的員警伸出援手，才避免發生意外，否則老父親的生命安全恐不堪設想」。

清水派出所長黃秉鈞表示，家中如有身心不便或是失智症的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )