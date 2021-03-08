「珍愛藻礁公投」連署人數衝破法定門檻，蔡英文總統下令強化溝通，除了派農委會主委陳吉仲外，傳出還指派立委洪申翰、民進黨副祕書長林飛帆2人出面與社團溝通。對此，資深媒體人黃暐瀚翻出過去洪申翰上電視節目喊搶救藻礁的新聞等相關報導，譏諷政治真奇妙和無所不能，竟能讓洪申翰現在像是「變了一個人」？

「珍愛藻礁公投」公投連署份數已經快要60萬份，驚動民進黨，派出陳吉仲今（8日）本要和環團會面，但遭環團婉拒，黃暐瀚也在臉書發文表示，莫名其妙的「吉仲見面會」，除了套套交情，動之以情，甚至勸說「撤案」之外，他想不到，還有什麼其他的意義。

黃暐瀚直言，大潭藻礁位處桃園，民進黨沒找桃園市長；環境評估的責任在環保署，民進黨也沒找環保署長；開發觀塘，建蓋「三接」，是經濟部跟中油的業務，見面卻沒安排經濟部長王美花？更別說「藻礁」早就改由海洋委員會管轄了，上述這麼多單位，民進黨都不派，派了一個應該去管鳳梨的農委會主委陳吉仲，與環團見面？就算真見了面，是能談什麼？若要談細節，就找相關部會出面；如要端誠意，不會有人比總統出面，更有誠意。

對於民進黨派洪申翰和林飛帆這些「藻礁男孩」來和環團溝通，黃暐瀚譏諷，「洪立委可能忘記自己過去對這個話題的發言，我來幫他回憶一下」：洪申翰2018年1月23日在公視的時事評論節目《有話好說》上曾表示，「其實就算不蓋三接，也能達到2025，天然氣發電50%的目標，只要從台中接管，並增強穩定度，就能撐過三接蓋在別處的過渡期」。

洪申翰過去上公視節目，表達反對建三接的立場。（圖片摘自公視有話好說Youtube）

黃暐瀚接著指出，洪申翰5日在臉書po一篇「環保與環保抉擇」文章，網路上大為流傳。洪申翰的意思是，環保團體想把三接蓋在台北港，但時間是最大的問題，台灣的電力缺口，已經無法再等八九年，但看看2018年10月5日媒體的報導，洪申翰認為，台北港和林口港因腹地比較大，海象條件也較好，適合替代三接。而在2018年11月6日的反空汙救藻礁大遊行上， 洪申翰手舉「非核減煤救藻礁」標語，還站在反深澳電廠自救會長陳志強的身旁（就是被蘇院長拍肩拍肚那位）。

黃暐瀚感嘆，2018年的洪申翰，是「三接不蓋也可以」的，是「台北港比觀塘更適合」的，是「搶救藻礁」的，然而是什麼原因？讓洪申翰現在像是「變了一個人」？他只能說，「政治真奇妙，政治，無所不能」。

(中時新聞網)