工業電腦大廠研華(2395)董事會通過股利分派案，決議擬配發現金股利7.1元，為歷年第3高，盈餘配發率約75.53％，亦維持往年平均水準。以5日收盤價365.5元計算，現金殖利率約1.94％。公司將於周三（10日）召開法說，並於5月27日召開股東常會。

研華近期股價在352～382元高檔區間震盪，今（8）日開高穩揚，隨著買盤敲進帶動，10點後上攻力道轉強，上漲3.15％至377元，早盤維持逾3％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人上周偏多操作，合計買超245張。

研華2020年合併營收511.19億元、年減5.59％，仍創歷史次高。毛利率39.9％、營益率17.68％，分創近4年及近13年高點。配合業外收益年增23.43％，歸屬母公司稅後淨利72.47億元、僅年減1.4％，亦創歷史次高，每股盈餘9.4元，低於前年追溯調整後的9.56元。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，先前已指出新冠肺炎疫情對研華去年營運為持續性影響，去年4～8月接單情況表現不佳。不過，隨著接單狀況自去年9月起至年底逐步轉強，預期今年營收可望恢復雙位數成長動能。

展望今年營運，陳清熙指出，目前市場料況供應時間拉長，少數IC也有缺貨現象，供應鏈的彈性將為今年營運關注焦點。同時，產品線優化及邊緣運算在人工智慧（AI）、5G的投入亦為營運重點。

(時報資訊)