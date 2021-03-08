14年前南投縣魏家3兄妹合吃一碗麵，吃了幾口便說要打包給媽媽吃，「一碗麵」的故事感動不少人。如今類似的故事在雲林上演。飛沙國中一年級上月參加全縣大隊接力，得到第五名，校長為獎勵學生，請大家吃雞排，卻發現不少人一口都沒吃，一問才知道很多人家境不富裕，很少有機會吃到雞排，因此想把雞排帶回家為家人加菜。

飛沙國中一年級的學生在全縣運動會中，拿下大隊接力第五名，校長鼓勵他們請吃雞排。（圖／校長陳昭龍提供）

雲林縣上月舉行全縣運動會，四湖鄉飛沙國中一年級在大隊接力項目拿下第五名，校長陳昭龍履行約定請參賽師生吃雞排作為獎勵，由於偏鄉沒有雞排店，開車近20公里，才順利買到36份雞排，孰料不少學生一口都沒吃，令他感到不解。

陳昭龍表示，為了買雞排來回開車花了50分鐘才買到，本以為學生會吃得很開心，但卻發現不少人一口都沒吃，經深入詢問後才知道，有些學生家境並不富裕，再加上平時很少有機會吃到雞排，所以捨不得吃，想把雞排帶回家和家人分享，為家人加菜。

陳昭龍說，學生當下的出發點都很單純，且全校也只有119位孩子，每個學生的家庭狀況都差不多，不希望這件事傳開後，影響到孩子單純的心。陳昭龍進一步表示，偏鄉的孩子們學習資源相對較少，但教養及能力絕對不會輸給都市的孩子，故事傳開後，不少人大讚並將其故事封為「一碗麵」的翻版。

校長陳昭龍為獎勵孩子，特別買了36份雞排。（圖／校長陳昭龍提供）

「一碗麵」的故事發生在2006年3月，南投縣竹山鎮一名婦人因罹患子宮頸癌末期，住進安寧病房，當時醫院社工帶著婦人的3個孩子們去附近麵攤吃麵，本以為會各點一碗，沒想到小兄妹卻決定合吃一碗，儘管已是飢腸轆轆，但孩子們卻堅持只吃麵條、喝湯，留著餛飩，社工好奇一問才知道，「要將餛飩打包回去給還沒吃飯的爸媽」，孝心令人動容。

(中時新聞網)