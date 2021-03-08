外資持股致伸(4915)已達6成。致伸表示，今年持續受惠於產品結構優化，對獲利成長動能具有相當的信心。該公司2月份合併營收為新台幣42.2億元，年增65%。累計今年前2月營收共新台幣114億元，年增45%。

二月份年成長動能主因受惠於致伸三大產品線的強勁需求，一、智慧介面裝置部分：居家辦公持續帶動電腦周邊和電競相關產品需求。視覺影像部分：汽車ADAS (感測相機模組應用於電動車與ADAS先進駕駛輔助系統) 受惠美系電動車大廠動能也較預期大幅成長，智慧型手機相機模組也提早拉貨備料。三、聲學產品：主要受惠家用娛樂音響系統需求續揚帶動營收與新案出貨。

致伸積極布局非手機市場，包括車用、IOT、智慧家庭等，預期2022年後將逐步發酵、展現效益，法人看好，非手機事業基期低，營收將有機會倍增，帶動整體營收上揚。

致伸去年稅後淨利19.19億元，僅年減10.1%，每股盈餘4.3元；公司董事會通過去年度盈餘分配案，擬配發3元現金股利，為歷年次高水準，以61元計算，現金殖利率約4.92%。

致伸2020年營收682.41億元，年減15.39%；毛利率11.89%，年增0.2個百分點；營益率3.37%，年減0.06個百分點；稅後淨利19.19億元，年減10.1%，每股盈餘4.3元。

展望2021年，致伸表示，去年有許多聲學客戶的案子受疫情影響遞延至今年開始出貨，預期今年聲學產品案件數量將顯著提升，且接案更聚焦高階產品、有望進一步優化聲學毛利結構，今年聲學產品營收、獲利有望優於去年；而相機模組逐步轉往高階領域，打入電動車與ADAS先進駕駛輔助系統之感測相機模組，以及電腦周邊產品WFH(居家辦公)、宅經濟延續下，今年預期也有持穩表現。

(時報資訊)