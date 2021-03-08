送花給蘇貞昌、陳時中惹議！ 陳以信現身回應

國民黨立委陳以信日前質詢行政院長蘇貞昌時，送花給蘇貞昌跟衛福部長陳時中，感謝他們防疫表現，引起藍營基層反彈，前立委蔡正元更在臉書開轟。陳以信本來可以擔任新會期國防外交委員會召委，卻因為此事被黨團內部砲轟，丟了召委，還要被送國民黨考紀會。

陳以信送花給蘇貞昌、陳時中引起藍營基層相當不滿，蔡正元日前在臉書痛批，陳以信要嘛自行辭職，要嘛看國民黨開除黨籍，如果都不行，國民黨主席誰來幹，「都只是活殭屍而已！」

據了解，陳以信今天上午在黨團大會上就表達歉意，並自請處分，黨團也將陳以信送考紀委員會，陳以信說，除了謝謝黨籍立委的幫忙外，也坦言自己學到一個教訓。

據悉，黨團大會氣氛相當僵硬，有藍委直接在委員會上開砲，怒嗆陳以信，並要求國民黨主席江啟臣一定要處理，強烈要求陳以信不能擔任國防外交委員會的召委，該藍委還嗆辭委員長來抗議，「基層反對聲音這麼大！你們怎麼都沒聽到？」

經江啟臣跟陳以信協調後，陳以信主動放棄擔任國防外交委員會的召委，並由國防外交委員會委員協議由不分區立委廖婉汝擔任國防外交委員會召委。

國民黨團書記長鄭麗文表示，此事引起許多藍營基層不滿，這件事還是要做「政治處理」，除了陳以信自行處分外，她與主席江啟臣討論後，將以黨團名義將陳以信送考紀會，讓考紀會就整個發生的狀況來做相關的懲處。

(中時 )