中南部水庫水情乾枯，全台16個水庫中，已有6個水庫蓄水率僅剩10%到15%，經濟部水利署也發布枯旱預警，新竹、苗栗及台中更從3日起實施全日自來水減壓供水，雖然上周六有一波較具規模的鋒面降雨，但只下到彰化且降雨不夠多，對此，中央氣象局局長鄭明典表示，中南部水庫要解渴，得等到5月梅雨季才有顯著降水，「往往是不來則已，一來驚人」。

圖為台灣每個月的降雨變化。(翻攝自 鄭明典臉書)

鄭明典今天在臉書發文，分析台灣降雨的逐月變化，並指出中南部山區是主要水庫的集水區，氣候上要等到5月梅雨季才會有顯著降水，且往往是不來則已，一來驚人。

鄭明典說，目前桃竹苗山區氣候上會有一些春雨，量不是特別大，但是對於過渡偏長的旱季很重要，然而今年因為副熱帶高壓偏強，導致春雨偏向下在平地，降雨沒有擴展到山區，所以加深了缺水的壓力。

對此，網友紛紛留言：「希望今年梅雨可以一下驚人，去年是不下驚人....」、「所以中南部要撐到5月嗎？」、「副高壓很煩耶」、「副高哪一年沒有偏強？感覺年年都很強」。

根據氣象局未來3個月的長期天氣展望指出，3月、4月逐漸進入春天，西半部易有局部霧發生的機會。此時大陸冷高壓強度逐漸減弱，南方暖空氣勢力漸漸增強，當南、北勢力於臺灣附近交鋒時，為台灣春雨的重要來源之一，但因春季的天氣系統移動速度較快，預報不確定性較大。5月起逐漸進入梅雨季，若鋒面在台灣附近徘徊，容易帶來降雨，並有伴隨雷雨或豪雨、大雨發生機會。

(中時新聞網)