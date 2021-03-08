從選秀節目出道的女歌手莊凌芸，5日發生墜樓意外離開人世，22歲就香消玉殞令人不捨，而一位自稱是莊凌芸的男友則在Dcard心碎說：「心真的好痛」，同時，他也認了在網上留言給林宥嘉「希望宥嘉老師可以去看看她」，但多數網友認為這是道德綁架，對此，莊凌芸男友則說：「如果給宥嘉老師帶來困擾，真的感到很抱歉」。

自稱是莊凌芸男友的網友近日在Dcard上，以「大家好，我是凌芸的男友」為題發文，他心碎表示，當時得知噩耗很崩潰，這幾天有對莊凌芸關心、鼓勵和批評的留言，讓他不捨說：「她是我最珍貴的人，卻在離開後，還成為別人茶餘飯後的玩笑」，男友也呼籲，不要再對莊凌芸的家人有惡毒留言，看到心好痛。

莊凌芸男友的網友近日在Dcard上，以「大家好，我是凌芸的男友」為題發文。（圖／取材自Dcard）

不過網上近日則瘋傳一張IG限時截圖，內容是莊凌芸男友私訊節目導師林宥嘉「凌芸走了，我想她一定會希望宥嘉老師可以去看看她」，對此，男友認了私訊林宥嘉，他解釋，自己只是很單純的嘗試所有管道，但多數網友則認為這是道德綁架，對此，莊凌芸男友則在文中道歉，表示自己想得不夠周全：「如果給大家和宥嘉老師帶來困擾，真的感到很抱歉」。

網瘋傳IG限時動態全文。（圖／取材自Instagram）

莊凌芸男友發文嘆，很怕再次遺憾，但這回因私訊引發熱議，他也表示：「我也都會虛心接受，很抱歉，挑起了紛爭」，至於莊凌芸男友選在這時間發聲，他則指出，一直沒有公開戀情「是凌芸為了保護我，因為我並非公眾人物」。

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