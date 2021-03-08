藻礁公投連署已經突破55萬份，顯示民眾對於該議題極度關注，而「LINE TODAY」近期也進行一份網路民調，要徵詢民眾對於藻礁公投的了解程度，而該投票的走向也讓許多人感到震驚，直呼這麼重要的一個公共議題，政府竟然一點宣導都沒有，到底是在幹甚麼東西？

藻礁公投究竟是在討論甚麼？為何連署會突然爆量？朝野的論點為何？民眾對於藻礁公投的了解，「LINE TODAY」從4日至今統計網友的回答，數據顯示，在約4萬5千多位網友中，對於該議題有概念的民眾佔了49.59%，分別是「完全了解」的12,564人以及「部分了解」的10,108人。

但卻有47.87%的民眾表示對於藻礁議題的理解程度並不深，分別有14,251人表示「完全不了解」以及7,636人表示「不太了解」。

這個數據讓許多網友相當驚訝，表示「這個對於台灣環境、能源政策發展這麼重要的議題，竟然有快要一半的民眾對其一知半解，政府到底在幹甚麼東西」、「解釋政策不是政府的責任嗎？好意思說自己是最會溝通的政府欸」、「都不宣導，是不是意圖掩蓋真相讓議題隨著時間過去？」「現在公投結果出爐，政府也未必會接受採用，依然我行我素，現在公投變成只是花大錢而已，唉」、「執政黨會尊重民意公投結果嗎」。

(中時新聞網)