由於只派出3位名不見經傳的新秀球員參加，而被稱為史上人氣最低的灌籃大賽，在全明星賽中場休息時間登場，結果拓荒者前鋒西蒙斯雖在決賽灌籃嘗試親籃框失敗，仍在5名評審當中拿下3票，有點意外又冷清地拿下今年灌籃大賽冠軍。
溜馬前鋒史坦利率先上場，首灌就完成空中胯下運球爆扣，拿下44分，接著尼克前鋒托平表演籃下急停運球，胯下把球反扣入網，拿下48分，最後上場的拓荒者前鋒西蒙斯把球固定在籃板上，雙手把球拿到第一時間扣進，結果拿46分。
來到第2輪，史坦利前兩次嘗試失敗，最後做了把球拋出反彈空接扣籃，只拿37分，幾乎宣告淘汰，西蒙斯接著上場換穿麥格瑞迪暴龍球衣，上演360度轉身雙手扣籃拿下49分，最後上場的托平飛越兩人單臂爆扣，也拿46分晉級。
一灌定勝負的決賽，托平只表演了空中胯下換手單臂扣籃，接著西蒙斯更只是從三分線外把球拋出，然後打算在空中親籃框順便把球灌進，沒想到球進了，他卻沒親到，場面頓時相當冷清，最後5位評審有3人投給西蒙斯，讓他當上灌籃王。
(中時 )
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