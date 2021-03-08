劉姓男子前年搭計程車在台北市遇到大安警分局路檢，員警發現他未繫安全帶進行盤查，他怒罵5字經，一審認定劉男當時泥醉意識不清，二審佐以蒐證畫面認定他因為「情緒不好」而辱罵執勤員警，依侮辱公務員罪判拘役10天，可易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

劉男在法院審理時辯稱，他當時酒醉在車上睡覺被吵醒，不知道對方是員警執行勤務，律師也為他辯護稱，當時員警對搭乘計程車的劉男盤查身分，非合法執行職務，且他在自言自語之情況下說出「幹你娘機掰」，是泥醉意識不清才口出穢語，非針對員警辱罵。

台北地方法院採信劉男的辯詞，認定他當時正處於酒醉酩酊的狀態，不知員警執行盤查職務，他的言論難認有侮辱特定人之犯意，又不知與之對話之人是正在執行職務之員警，不構成侮辱公務員罪，判他無罪，檢不服提上訴。

台灣高等法院勘驗警方蒐證畫面後認定，員警再次向劉男確認「你剛剛講什麼？」他仍升高音量重複罵出「幹你娘機掰啦」，而無因其所稱之泥醉而胡言亂語之情，況且他接受檢方偵訊時，坦承被叫醒情緒不好，而非「不知員警是在執行職務」。

高院審酌劉男漠視公權力與國家法治，損及公務員執行職務之威信，且犯後一再辯稱泥醉，不知員警執行職務而否認犯行，未見悔意，所為應予非難，判處拘役10天，可易科罰金1萬元，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )