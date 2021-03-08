台聚集團去年財報亮眼，今年首季整體塑化產業更是迎來淡季不淡，近期五大泛用樹脂連番喊漲，支撐塑化股基本面強悍，台聚集團股今日漲勢剽悍，華夏(1305)、亞聚(1308)、台達化(1309)攻上漲停，台聚(1304)也逼近漲停。

以目前台聚集團已經公布財報的個股表現來看，台達化全年獲利19.19億元，年增三倍之多，每股獲利5.57元，勇奪台聚家族獲利王，董事會通過配發現金股2元、股票股利1元；華夏受惠PVC供需緊俏拉抬，去年獲利倍增、達16.34億元，每股獲利2.95元，擬配發現金股利1.8元、股票股利0.5元；亞聚則受惠太陽能EVA市場暢旺，去年獲利11.04億元，年增加34%，每股獲利1.89元，擬配發現金股利1.2元、股票股利0.2元。

塑化行情近來在油價升溫，美德州暴雪導致當地石化業停工，加上亞洲農曆年後的拉貨需求，整體產業火熱，亞洲的五大泛用樹脂持續上揚，已經連續三周走揚，上週HDPE大漲逾5%、報在1160美元，寫下2018月11月以來新高，PVC上漲2.4%、報在1280美元，其中大陸的內銷價更一口氣漲到人民幣8500元，寫下2008年8月新高。

今年大陸當地在農曆年期間大多數人選擇就地過年，降低因為春運恐導致的疫情擴散風險，同時也為企業解決工人返崗的困擾，下游廠商有訂單又有生產人力，在擔憂庫存不足下，年前備貨的意向強烈，市況轉趨樂觀，價格逐步上揚，又逢節前歐美生產設備異常，加上農曆年間德州的暴風雪，各項產品價格暴漲，非但回到去年11月高點，更有創高的強勁表現，以日前情況預測，乙烯、SM不排除有機會站上1200美元、1400美元，且後市伴隨太陽能EVA、PVC、ABS供需條件相對持穩，基礎建設、宅經濟等支撐，塑化業營運可望持穩向上，傳統往年的淡季不復見，加上第二季工作天數恢復，第二季營運持續向上，塑化產業上半年表現值得期待。

(時報資訊)