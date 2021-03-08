受到沙烏地阿拉伯石油設施遭到攻擊的消息提振，周一布蘭特原油期貨漲破每桶70美元大關，為全球爆發新冠肺炎疫情以來首見，美國原油期貨價格則觸及兩年多來新高。

目前美國4月期油上漲1.67美元或2.53%，為每桶67.76美元，稍早前曾觸及67.86美元，創下2018年10月來新高。布蘭特期油目前勁揚1.76美元或2.54%，報每桶71.12美元。

Axi首席全球市場策略師Stephen Innes出具報告指出，在伊朗支持的葉門胡塞武裝組織（Houthis）對沙烏地阿拉伯的石油設施與軍事基地發動攻擊後，周一上午油價已經飆升。

葉門的胡塞部隊周日向沙國石油產業重鎮派出無人機並發射導彈，包括沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）位於拉斯坦努拉（Ras Tanura）、對石油出口至關重要的生產設施遭到突襲，而利雅德當局則宣稱這是一場對全球能源安全失敗的襲擊。

在石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+決定4月大致維持減產規模不變後，布蘭特與美國WTI原油價格已連漲第4個交易日。

儘管近來油價急升，但沙國石油部長對需求復甦仍表示懷疑。不過，全球第三大原油進口國印度的能源部長則提出警告表示，油價上漲可能對一些國家由消費驅動的復甦造成威脅。

(時報資訊)