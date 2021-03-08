富邦金(2881)旗下台北富邦銀行與美律(2439)簽訂3年期「永續指數連結貸款(Sustainability Linked Loan)」。此為北富銀首筆連結永續發展指標的企業貸款，為企業實踐ESG(Environmental、Social、Governance)承諾提供有力支持，有助於發揮金融本業影響力，建構永續金融生態圈，攜手企業夥伴創造共榮新局。

北富銀表示，「永續指數連結貸款」是以企業永續表現為基準，評估申貸企業在經濟發展、環境保護、社會影響等各面向的績效表現，並結合產業特質制定貸款指標，鼓勵企業客戶訂立長期綠能經營方針。跟傳統綠色債券或綠色授信相比，「永續指數連結貸款」資金運用範圍更具彈性，可為企業永續發展挹注更多動能。

美律為台灣電聲產業領導廠商，客戶遍及全球，營運據點橫跨亞洲及歐美，除了提供客戶專業的電聲產品之外，並將終端使用者的安全健康及對環境永續的影響，視為己任，自2013年始自發性編撰企業社會責任報告書，也在2020年首次參加並獲得TCSA台灣企業永續報告書銅獎，未來將更聚焦ESG各面向的作為，為永續地球善盡企業責任。

(時報資訊)