由於3月工作天數恢復正常，光學鏡頭廠-大立光(3008)預估，3月拉貨動能將優於2月；日系外資認為智慧型手機鏡頭規格升級趨勢有利於大立光，給予大立光「買進」評等，目標價4080元，大立光盤中股價強勢大漲，站上3450元關卡。

受到2月逢農曆年長假，工作天數較少影響，大立光2月合併營收32.13億元，月減30.28%，年減12.44%，累計前2月合併營收為78.17億元，年成長0.61%。

大立光表示，由於3月工作天數恢復正常，3月拉貨動能將較2月好。

大立光2020年合併營收559.44億元，年減8%，營業毛利為374.72億元，年減11%，合併毛利率為66.98%，營業淨利為320.36億元，年減12%，營業淨利率為57.26%，稅後盈餘為245.28億元，年減13%，每股盈餘為182.86元，由於截至去年12月底，大立光在手現金逾1000億元，考量公司現金水位充沛，且現金流也足以因應公司資本支出需求，大立光一改過去幾年配息率多在35%左右，今年配息率達50%，創下2010年以來新高，每股配息91.5元則創下歷年新高。

日系外資最新報告指出，大立光2月營收32.13億元，符合市場預期，我們預估，大立光第1季合併營收為118億元，季減約23%，年減約11%，儘管大立光今年上半年營運仍是疲弱，但我們充滿信心，手機鏡頭持續升級長期趨勢(更高變焦、7P/8P/9P鏡頭、超廣角、微型、更高畫素及潛望式鏡頭)將有利於大立光，我們預期大立光自今年下半年到2022年營業淨利將恢復定成長，達年成長22%到27%，給予大立光「買進」評等，目標價4080元。

(時報資訊)