港星劉德華監製主演的香港警匪片《拆彈專家2》才剛上映，票房已近人民幣15億元（約台幣66.4億元），然而最近卻傳出他在拍攝期間發生了濺血意外，湧出的鮮血差點止不住，然而他卻只花3秒鐘就立刻止血上工，畫面曝光後讓網友十分心疼。

《拆彈專家2》大獲好評，成為2020年華語電影年度票房排行第3，當時劉德華卻曾傳出意外，其中一場在香港旺角拍攝，當時在進行槍戰、塵爆戲時，劉德華的手竟遭割傷，儘管傷口只有2公分大卻割得很深，讓他當場血流如注，嚇壞周遭的工作人員。

工作人員立刻上前幫忙止血。(圖/翻攝自微博)

劉德華第一時間以面紙按壓住傷口，然而一將面紙拿開，血又立刻湧出，工作人員急忙上前幫忙，劉德華一將鮮血擦掉，工作人員就立刻塗上傷口專用三秒膠止血，不給新血冒出來的機會，過程大概不到3秒鐘的時間，劉德華又繼續上工，沒有露出任何不適的模樣，十分敬業。

劉德華親自示範滾下樓梯。(圖/翻攝自微博)

由於在《拆彈專家2》中，劉德華扮演殘障的拆彈專家，還得裝上假肢，完成許多高難度的動作場面，事實上，劉德華不僅對自己要求高，他也樂於傳授給他人演戲技巧，去年8月還有網友直擊，劉德華在片場教群演演戲，連一場滾落樓梯的戲都親自示範，敬業又親民的精神令人敬佩。

(中時新聞網)