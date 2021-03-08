全球經濟今年持續走在復甦的道路上，資金開始逐步從保守型資產撤出，轉入風險性資產，新興市場債券自去年4月以來一路吸金，專家看好新興市場債券依舊吸引人，尤其是具有匯率優勢的本地新興債，及擁有利差收斂空間的新興高收債，建議可選擇投資範圍涵蓋較廣的新興市場債券基金，來參與相關機會。

M&G新興市場債券基金研究團隊表示，今年預計全球貨幣刺激政策趨緩，及地緣政治風險，將是關注重點，一旦貨幣刺激政策緊縮，或地緣政治風險升溫，將會對新興市場債券造成衝擊。但新興市場債券仍具備許多優勢，值得投資人期待，例如新興市場經濟成長快速，優於成熟市場，有利支撐新興市場債表現。

且新興市場貨幣匯率仍遭到低估，未來有升值潛力，以及經濟復甦階段，新興高收債有利差收斂空間。從資金面來看，發現國際資金仍持續偏好新興市場債券，觀察1月新興市場債券發行量雖然增加，但整體信用利差卻是出現縮減，顯示新興市場債的需求仍高。

M&G指出，當前債券市場由於投資等級債利差緊縮，看好高收益債優於投資等級債，公司債優於主權債，且新興市場優於成熟市場，將是今年的趨勢。操作策略上，建議可選擇利差相對高、未來匯率有升值空間的新興市場債券來做布局，並可挑選涵蓋強勢貨幣以及當地貨幣的綜合性新興市場債券基金，來參與兩方的投資機會。

(工商 )