豐興（2015）全面調漲本週盤價，其中廢鋼和鋼筋產品每公噸調漲200元，漲幅約1.02％～1.85％，型鋼每公噸調漲500元，漲幅約2.1％。

豐興調漲後，廢鋼每公噸收購牌價為11,000元，鋼筋每公噸牌價為19,700元，型鋼每公噸牌價為24,300元。

(工商 )