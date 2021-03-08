豐興全面調漲本週盤價 每公噸漲200～500元 11:212021/03/08 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興（2015）全面調漲本週盤價，其中廢鋼和鋼筋產品每公噸調漲200元，漲幅約1.02％～1.85％，型鋼每公噸調漲500元，漲幅約2.1％。 豐興調漲後，廢鋼每公噸收購牌價為11,000元，鋼筋每公噸牌價為19,700元，型鋼每公噸牌價為24,300元。 油價連三漲 汽、柴油明調漲0.1元 台股開盤大反攻 開盤重回萬六 台積電來到607元 (工商 ) #豐興 #調漲 #本週 #盤價 #每公噸調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捷運綠線帶動 八德至中壢闢新路 04:102021/03/08 地方新聞 《鋼鐵股》豐興鋼筋連4漲 型鋼跟上 11:262021/03/08 財經 《商情》低接買盤進場 紐約棉花終止連3跌 10:182021/03/08 財經 《國際油價》減產協議定調 美油期貨連3漲 10:182021/03/08 財經 車市喊燒 騰輝2021戰新高 04:102021/03/08 證券．權證 台東血庫亮黃燈 議員贈菜號召挽袖 04:102021/03/08 地方新聞 《國際政治》亞洲海運煤價漲勢熄火 中澳角力回歸供需機制 08:192021/03/08 財經 《類股》中鋼盤價續看升 領漲鋼鐵股 10:522021/03/08 財經 6檔新生力軍 超風光 04:102021/03/08 證券．權證 《半導體》2外資齊讚瑞昱 最高上看600元 12:002021/03/08 財經 上游訂單湧 京元電、雍智3月營收拚新高 04:102021/03/08 證券．權證 財經熱門新聞 台股驚嚇一幕沒有1檔跌停 爆背後3大弔詭 - 財經 別管台積電了 股神驚天動作洩2種股票大爆發 - 財經 殖利率第一樂章揭開序幕 - 財經 美創投大佬：科技股一統天下的時代 結束了 - 財經 全球晶片需求爆炸 美媒一句曝台灣貿易談判地位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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