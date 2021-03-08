中保無限家代理來自新加坡國民美食「The Soup Spoon匙碗湯」，即日起於新北板橋車站Global Mall環球百貨開設新北地區第一家門店。深受上班族喜愛的The Soup Spoon匙碗湯開幕期間推出多項優惠活動，如顧客持當天任一大眾運輸通勤之證明（實體票卷、電子紀錄），即可享有限定口味外帶湯包買一送一等。

新加坡國民美食The Soup Spoon匙碗湯由由中興保全集團旗下「中保無限家」自2020引進台灣市場，一直以來深受25至45歲女性上班族的喜愛。

其中濃郁的香滑奶油蘑菇濃湯、軟嫩的匈牙利牛肉濃湯，更是必點招牌湯品，奶味十足的螃蟹干貝起士巧達濃湯更是深受起士控的歡迎，是店內熱銷湯品！不只是美味、更是低卡！匙碗湯是在夏天前、女性輕盈減脂的最佳選項之一！

目前已在包括北市大直、京站、台北101、微風廣場及新光三越百貨設立門市。看好通勤族商機，三月份插旗新北市，在新北板橋車站內的環球購物中心美食街設立新營業據點，同時也在新光三越台北信義新天地A4、A8開立快閃店，服務市場需求。

此次選擇在板橋車站內的環球百貨美食街設點（新北市板橋區縣民大道二段7號B1F TOGO美食區），為的是照顧轉運及回家來不及下廚的通勤族們，再轉乘到下一站食的空檔時間，能品嚐一碗溫暖人心的熱湯，帶著這份溫暖繼續往下一站前進。

同時，上班通勤族時常回家因為疲勞、只想快速便利的解決一餐，為了提供辛苦的通勤族一頓營養低卡的一餐，在板橋車站的新櫃點同時販售外帶即食湯包，讓顧客能夠把這份溫暖營養帶回家。

為了讓更多消費者有機會品嘗「 The Soup Spoon匙碗湯 」美味湯品，三月份起將陸續於信義區兩大百貨推出快閃店活動。即日起至3月14日，歡迎前往新光三越台北信義新天地A4（台北市信義區松高路19號）B2電梯口，享用喜愛的湯品口味；3月15日至3月31日，快閃店則將移至新光三越台北信義新天地A8（台北市信義區松高路12號）B2，持續為民眾帶來暖心幸福滋味。

(中時 )