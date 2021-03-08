歐洲藥物管理局(EMA)局長周日對歐盟成員國提出呼籲，在疫苗安全性和有效性要求下，不要對俄羅斯新冠疫苗Sputnik V提供國家批准。

EMA局長Wirthumer-Hoche在接受電視訪問時指出，EMA需要能審查的文件，然而目前數據都還不清楚；因此EMA急迫地建議成員國，不要給予任何的國家緊急授權。

Sputnik V疫苗目前獲得歐盟成員國匈牙利、斯洛伐克和捷克的批准，或正在審查中。歐盟官員表示，如果有至少四個成員國提出要求，歐盟將與疫苗製造商進行談判。

Wirthumer-Hoche表示，在適當數據經過審查後，EMA未來可以批准Sputnik V疫苗上市，滾動式的審查正在進行中。來自該俄羅斯製造商的數據當然將在歐盟的品質、安全和有效性標準下進行審查；當一切都獲證實之後，歐盟也將進行授權。

EMA委員會預計3月11日將為嬌生疫苗的使用，額外地進行一審查會議；EMA官員預計有一正面評估結果，歐盟執委會也將很快地通過授權。

(時報資訊)