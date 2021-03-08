受到美國參議院通過了大規模疫情紓困計畫，加上美國就業數據以及中國大陸出口經濟數字亮眼，讓市場再度燃起全球景氣回溫希望。同時，也激勵8日韓股開高。不過多空交戰下，目前大盤在平盤附近整理。KOSPI指數暫為3,018.69點，下跌7.57點，跌幅0.25%。另外，韓元走貶，公債殖利率則表現不一。

6日，拜登1.9兆美元另輪疫情紓困案，在美國參議院過關了。5日美國2月就業市場，也傳出工作數量增加好消息。

至於中國大陸2月出口貿易成長，也寫下新高紀錄，讓市場投資人看到景氣光明面。

權值股漲跌互見，三星電子漲0.24％，而SK海力士平盤遊走。網路業者Naver漲0.66％，但電池製造商樂金化學(LG Chem)卻跌0.55％。

最新匯價，目前1美元可兌換1,130.7韓元，韓元貶值0.41％。

韓國3年期公債殖利率上升2.5個基準點至1.09％，10年期的則下跌1.1個基準點至1.98％。

(時報資訊)