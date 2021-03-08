近期金融市場在各種情緒的拉扯下輪動快速、波動加劇，高估值科技股遭拋售，轉向疫苗接種計畫及財政刺激支持下更有望受益、復甦的板塊，因疫情對經濟的影響仍將持續一段時間，及中美爭端可能沒那麼快落幕，不確定性猶存下，導致市場波動，更加增添投資操作難度。

法人認為，所幸目前全球央行尚無結束貨幣寬鬆政策的跡象，日前美國聯準會重申將維持超寬鬆貨幣政策環境很長一段時間，以助經濟復甦回到穩定成長的正軌，因此資金浪潮對具有高息收、投資等級評等的金融次順位債仍相對有利，仍可持續留意。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，近期殖利率上彈挑動市場敏感神經，不過在債券標售需求熱絡以及央行寬鬆意圖未退之下，有助穩定市場軍心，而因應疫情衝擊，全球各國央行將利率降至歷史低點，導致負利率資產占全球投資等級債市值超過兩成的規模，且持續攀升中，穩健資金偏好的高信評債種不變。

其中具IG信評且擁有較高殖利率的金融次順位債可望持續吸引資金配置，其殖利率近3.8％，較其他主要投資級債的收益水準突出。從產業面來看，近期外資券商高盛根據發債企業的基本面／信用體質、政策／事件風險、疫苗／re-open進度變化、景氣循環等面向分析，建議加碼或持續持有的產業債，金融債也大獲投資配置上的肯定。

徐建華指出，近十年金融次順位債與主要債券的年度報酬率排序，不只表現穩定，正報酬機率達九成，且漲幅大多居前，表現較一般投資級債優異，長期趨勢呈現向上。且金融次順位債的發行單位多為大型金融機構，企業財務體質相對穩健，違約風險也較低，在現階段經濟復甦預期、疫情及疫苗成效觀察、低利環境尚未結束等多項因素綜合影響下，適度配置有助追較高收益需求之虞，也兼顧防禦波動風險。

(工商 )