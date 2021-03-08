終極格鬥大賽UFC 259出現史上首見的爭議結果，現任雛量級冠軍彼德揚(Petr Yan)因為在第4回合對挑戰者斯特林(Aljamain Sterling)使用違規的膝擊，被判定DQ(失格)而結束比賽，冠軍腰帶轉手到斯特林身上。斯特林成為UFC首位以對方DQ而拿到冠軍的拳手，引發外界議論。

Aljamain Sterling is the NEW UFC Bantamweight Champion after this illegal knee disqualified Petr Yan #UFC259pic.twitter.com/lQ6ITgu9ip — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) March 7, 2021

美國MMA(綜合格鬥)聯盟基於安全考量，拳手對於倒地的人只能採取有限追擊，膝擊踢頭與踩踏都是禁止的。斯特林當時試圖絆倒對手失敗，自己單膝跪地，彼德揚以右膝攻擊斯特林臉部，這一擊很重，讓斯特林腦震盪而無法再戰，裁判宣布彼德揚違規！因為單膝跪地在規則上已非站立狀態。

踢擊倒地對手通常被稱為「足球踢」，把對手的頭部或背部當成球一樣踢，不僅傷害巨大，視覺上也非常凶猛。美國業界禁止使用足球踢，不過巴西、日本、俄羅斯這些格鬥大國都沒有禁止。彼德揚是俄羅斯人，他的綽號叫做「一個不留」，當時聽到教練在擂台角落叫他出膝擊，即使對手已經跪地他也照做。

無論如何，挑戰者斯特林藉著對手DQ而拿下冠軍是UFC史上首例，事後連他自己都有點失落，他亦不希望生涯首冠是這樣到手的。美媒CBS撰文批評，格鬥腰帶不該以DQ方式轉手，UFC可以把腰帶懸空，但不必交給斯特林。賽後彼德揚透過翻譯以英文道歉，等到斯特林的傷勢痊癒之後，彼德揚還有重賽奪回冠軍的機會。

(中時新聞網)