今年從芝加哥小熊隊轉戰聖地牙哥教士隊的日籍強投達比修有，今（8）日在春訓熱身賽初登板，對堪薩斯皇家隊先發2局，面對7名打被敲出1支安打，送出4次三振，完全壓制對方打擊，無失分，完美退場。總計投28球，有19個好球、9個壞球，最快球速96哩（約155公里）。

達比修有1局上先連投2次三振，但被第3棒孟德西（Adalberto Mondesi）擊出一壘安打，隨即三振下一名打者，3個出局數全部是用三振拿到。2局上的3名打者則打成游擊小飛球、游擊滾地球出局，都在韓籍隊友金河成的管區，最後達比修有再用三振結束這半局。

賽後達比修有表示，有些打者在對決時會準備打變化球，但他會用速球攻擊，反而發揮不錯的效果。今天他除了球速可達95、96哩，更使用切球與滑球來搶好球數，第1局三振打者時還增加曲球與指叉球，球種相當多元。

教士隊原本以3比1領先，但9局上皇家隊攻下3分，反而以4比3逆轉獲勝。教士隊的韓籍菜鳥金河成擔任先發游擊手，打第2棒，2打數都被三振，已出賽6場，打擊率下滑至1成54。

(中時 )