一名六十歲男性因為左半邊肢體突然間無力，被診斷為急性中風住院治療。病人自述覺得不解，自已平常並沒有抽菸喝酒，也沒有糖尿病和高血壓等病史，日常生活也無異狀，每年公司都有安排抽血作定期健康檢查，印象中也沒有大問題，為什麼會發生中風呢？

●血紅素和血比容過高 恐致真性紅血球增生症

新竹臺大分院新竹醫院內科部血液科邱柏儒醫師說明，仔細評估病人之前的健康檢查報告，發現病人在近五年都有血紅素上升的現象，經會診血液科醫師，發現因為病人的血紅素和血比容過高，懷疑是骨髓增生性疾病；在經過一連串的病史詢問、理學檢查、抽血檢查、基因突變的篩檢，及接受骨髓穿刺的門診檢查後，確診為真性紅血球增生症，又稱為多血症。

●血液黏稠度上升 易引起血栓形成風險

邱柏儒醫師解釋，真性紅血球增生症引發中風，起因於血液中的紅血球數量增加，造成血液的黏稠度上升，引起血管內血液流速度緩慢，進而促進血栓形成的風險。這樣的狀況不只會引起動脈的血栓疾病，如中風、心肌梗塞等，有時也會造成身體各器官的靜脈血栓，如在大腦的靜脈竇栓塞、肝臟的肝門靜脈栓塞等。

此外，由於基因突變JAK2也會影響血小板的功能，導致增加血栓和出血的風險；因此，同時控制紅血球濃度和血小板數量以減少上述危險性是必要的。目前治療主要以針對血球增生的藥物治療和放血，及預防血栓的藥物為主。

●定期追蹤治療可改善 僅少部分會惡化

症狀表現上，有的病人會出現頭痛、呼吸急促、視力模糊、夜間盜汗，在洗了熱水澡後發生的搔癢等症狀。在確診真性紅球增生症後，建議要在血液科門診定期追蹤治療，大部份病人的預後狀況良好，但仍有一部份的病人的症狀會隨著時間而進展，大約30%的病人會轉變成骨髓纖維化，而5%的病人會進一步轉變成急性骨髓性白血病，故建議須定期抽血追蹤血球變化。

(中時新聞網)