被譽為日本「護國神片」的動漫作品《鬼滅之刃》，自爆紅以來，周邊商品也跟著不斷推陳出新，從公仔、玩偶到飾品、配件等，每一波都引爆話題新熱潮；近期則台灣防摔手機殼品牌「RHINOSHIELD犀牛盾」聯名合作，近日終於正式亮相！

RHINOSHIELD犀牛盾曾和不少超人氣IP聯名，多次為台灣的消費者，帶來與眾不同的驚喜，這次更跨足動漫界，推出《鬼滅之刃》聯名款，推出一共21+6款防摔配件，包含iOS、Android系統的手機型號都適用的手機殼，以及6款AirPods保護套。

不僅款式相當多元、滿足廣大鬼滅迷的殷殷期盼，在功能與品質上，也絲毫不馬虎——RHINOSHIELD犀牛盾採用獨家防摔材料打造的3C防護配件，更通過MIL-STD-810G軍規落摔標準，以耐用品質聞名；並使用無毒、無雙酚A的材質，使用手感佳。每天握在手裡，隨時隨地都能看到最喜愛的鬼滅角色，內心的小宇宙就忍不住大爆發啊！目前僅先開放於台灣地區販售，海外的粉絲敬請期待！

鬼滅之刃XRHINOSHIELD犀牛盾手機殼＆防摔配件，一共有三大系列：「Logo系列」、「鬼滅之刃全體系列」以及「角色經典系列」，呈現三種截然不同的氛圍，深具收藏價值。

RHINOSHIELD犀牛盾與《鬼滅之刃》聯名款，共有「Logo系列」、「鬼滅之刃全體系列」以及「角色經典系列」，九柱都有個別款式。（犀牛盾提供／黃慧雯台北傳真）

RHINOSHIELD犀牛盾與《鬼滅之刃》聯名款，除了有手機殼之外，還有AirPods系列保護殼。（犀牛盾提供／黃慧雯台北傳真）

其中「角色經典系列」，為本次鬼滅聯名系列的重磅主打；本系列採用鬼滅中九柱的個別代表色為基底，並以背景中畫龍點睛的水墨文字，呼應鬼殺隊中掌握呼吸法最強的九柱，帶出各自氣勢強大的獨特風格。

「鬼滅之刃全體系列」則有九柱豪華大合體，眼神款集結了九雙炯炯有神的獵鬼人之眼，一裝上瞬間氣場全開，聚會場合一拿出來，絕對馬上成為話題焦點；而黑白雙色的剪影款，帶著一絲神秘感，仔細觀察會發現每位角色的小細節，都相當精緻，沒事拿在手裡細細鑑賞，也是一種樂趣！

「Logo系列」的設計，則散發著簡約的日式氣息，即使是沒有看《鬼滅之刃》的朋友，也會覺得好看的獨特品味，誰說動漫聯名的手機殼，不能長得很時尚？特別推薦這系列，給喜歡低調一點的粉絲朋友，把熱愛的作品與隨身小物完美結合，盡情享受內行人才懂的時髦感吧！

鬼滅之刃 x RHINOSHIELD犀牛盾聯名殼，即日起正式開賣啦！消費者輸入折扣碼【21PIT-DM】更享有優惠！

(科技)