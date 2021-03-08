出國旅行近在咫尺了，台灣與帛琉的旅遊泡泡即將成真，近日旅遊業已傳出4月起每天直飛帛琉，更盛傳3月15日帛琉總統惠恕仁將來台細談旅遊泡泡，今天中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2點將召開記者會最新說明。

指揮官陳時中昨天證實，帛琉總統來台將採「綠色通道」，用元首規格待遇依照外交泡泡檢疫。指揮中心發言人莊人祥也表示，確實有重啟旅遊泡泡規畫，包含返台後要居家檢疫3、5天，或是不必居家檢疫等方案，最近2、3天就會討論。

傳帛琉「旅遊泡泡」預計採團進團出，雙方每周各飛8班，台灣是華航每周6班，長榮每周2班，帛琉太平洋航空則向台灣虎航租借飛機，每周飛8班。

指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時新聞網)