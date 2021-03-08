台灣小吃臭豆腐是許多人的最愛，有網友好奇，為何臭豆腐炸好時，老闆都要在上面戳一個洞 ，不知道有什麼用意？有些人原本以為是怕裡面不熟，所以要戳一個洞，沒想到釣出內行人解答隱藏用意，原來是為了入味，並避免熱汁爆漿燙傷客人，超感人答案讓眾人意外，驚呼「根本王道」！

原PO在PTT發文詢問，吃了這麼多年臭豆腐，看老闆把臭豆腐裝到盤子或便當盒的時候，都會把臭豆腐戳破、挖一個洞，不知道老闆這是什麼用意？貼文一出引起眾人討論，有網友回「碎碎平安」、「散熱嗎」；不少網友都認為是為了塞泡菜跟醬汁，紛紛回應「倒醬油用」、「有一種流派是會塞醬，甚至塞料的」、「好入味」、「方便塞料」、「塞泡菜一起吃」。

有內行網友解答，其實是為了讓臭豆腐容易入味，並避免熱汁爆漿燙傷客人，超感人答案揭曉後讓眾人意外，驚呼「根本王道」！此外，網友分析，依地區不同，作法也不同，「小時候吃的就是切塊的，反而沒看過挖洞，第一次看到挖洞塞醬還真是不習慣」；也有網友說，塞泡菜應該原本是中部比較多，不過現在挖洞的反而變成主流。

由於現在很多人喜歡酥脆口感，所以也有先切小塊再炸的，但有人覺得切小塊後口感就不見了，北部很多都還是維持大塊炸完再切，泡菜單獨放旁邊，「記得小時候吃的好大塊，炸完可以切六塊」。還有網友歪樓說「因為老闆知道你要把臭豆腐當成素肚來用」、「放老闆的臭襪子提味」。

臭豆腐+皮蛋 結合「老外最怕」創新味

(中時新聞網)