本周豐興開盤，因國際原物料漲勢不斷，促使煉鋼成本繼續墊高，因此廢鋼、鋼筋皆調漲200元，為連續4周開出漲盤，而型鋼則調漲500元，為持平8周後再度調漲。

本周豐興宣布廢鋼調漲200元，報每公噸11000元；鋼筋調漲200元，報每公噸19700元，型鋼則調漲500元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至174.65美元；日本2H廢鋼持平，報每公噸430美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸435美元。(商品行情網)

(時報資訊)