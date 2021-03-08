《商情》原物料價高 國內鋼筋、廢鋼續開紅盤 11:432021/03/08 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開盤，因國際原物料漲勢不斷，促使煉鋼成本繼續墊高，因此廢鋼、鋼筋皆調漲200元，為連續4周開出漲盤，而型鋼則調漲500元，為持平8周後再度調漲。 本周豐興宣布廢鋼調漲200元，報每公噸11000元；鋼筋調漲200元，報每公噸19700元，型鋼則調漲500元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至174.65美元；日本2H廢鋼持平，報每公噸430美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸435美元。(商品行情網) 《國際產業》產能過剩外加被迫綠化 日本鋼鐵業腹背受敵 江宏傑婚變瘋傳引關注 《全明星》收視開紅盤 (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #調漲 #鋼筋 #型鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼 與下游共商Q2內銷盤價 04:102021/03/07 專題周報 四大利多助攻 中鋼盤價看漲 04:102021/03/08 證券．權證 台指期 外資空單加碼 04:102021/03/08 證券．權證 銷量增加、單價調升 乳膠廠南帝、申豐2月營收持續爆增 15:262021/03/08 財經 訂單滿手、產能擴充 伸興旺整年 04:102021/03/08 證券．權證 2月PMI、NMI樂觀 對未來六個月展望雙創新高 11:112021/03/08 財經 優高收債 高息、低存續期護體 04:102021/03/08 投資理財 正確按摩 體液循環更順暢 08:122021/03/08 健康 油價連三漲 汽、柴油明調漲0.1元 14:352021/03/07 生活 車市喊燒 騰輝2021戰新高 04:102021/03/08 證券．權證 《通信網路》工作日減＋缺料加劇 兆勁2月營收雙衰 08:192021/03/08 財經 財經熱門新聞 台股驚嚇一幕沒有1檔跌停 爆背後3大弔詭 - 財經 別管台積電了 股神驚天動作洩2種股票大爆發 - 財經 殖利率第一樂章揭開序幕 - 財經 台達電 正在打造台灣另一座護國神山 - 財經 《光電股》富采2子公司 去年雙虧仍派利 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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