美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，聯發科5G智慧機的晶片持續在質量上同步提升，重申買進評等，目標價由1185元上修到1290元。

美系外資表示，隨著5G智慧機滲透率提高，聯發科既有AP客戶，包括OPPO、vivo、小米等持續增加採購數量，預計聯發科在市占率在今年在持續提升，且全球晶圓代工產能供不應求，有助降低庫存過高的風險，並也利於提升聯發科5G晶片ASP，重申聯發科買進評等，目標價由1185元調升到1290元。

美系外資表示，根據最新IDC智慧型手機數據顯示，聯發科5G智慧機AP市占率在2020年下半年達44.6%，且在中低端市場中表現超越高通，且聯發科也持續擴大在三星的市占率。

美系外資表示，聯發科持續開拓在高階智慧手機市場，且成效卓越，天璣1000解決方案已被多家旗艦公司採用，包括Oppo Reno5 Pro 5G、Realme X7 Pro、Redmi K30 Ultra和iQOO Z1 5G，目前高階、中階智慧機分別占比聯發科出貨總量約5%、35~40%，相較聯發科在4G市場時的地位高出許多。

美系外資表示，聯發科先前推出高階晶片天璣1100、天璣1200，預計將有助於聯發科高階晶片從目前5%的市占提升到未來個個季度上看10%，也考量出貨、平均價格的走揚，將聯發科2021年、2022年、2023年每股盈餘預估值調升6.7%、8.8%、8.9%、分別至48.08元、51.61元、57.17元，預估2021年全年營收將年增35.4%，毛利率及營業利益率將達45.1%、18.1%。

(時報資訊)