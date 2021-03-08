研議多時的帛琉旅遊泡泡有譜，對營運遭受疫情重創的旅遊業帶來一絲復甦曙光。旅遊股今（8）日股價普揚，其中以五福(2745)勁揚逾7.5％、早盤穩揚逾6.5％最強，領漲觀光類股。易飛網(2734)一度漲逾6.5％，隨後漲勢收斂、仍漲逾3.5％居次。

鳳凰(5706)開盤勁揚6.5％，惟隨後賣壓出籠壓抑漲勢，早盤維持約2％漲幅。雄獅(2731)自牛年開紅盤以來漲勢逼近3成，一度觸及2年半高點，近日高檔震盪，今日開盤勁揚5.4％後亦遭逢賣壓出籠壓回，早盤維持約1.5％漲幅。燦星旅(2719)則持穩平盤。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨（7）日表示，台灣及帛琉的旅遊泡泡一直有在討論，先前曾派防疫醫師前往探勘，預計這2、3天會將對開放時程、細節做決定性討論，初步規畫返台民眾僅需居家檢疫5天，PCR陰性後改自主健康管理。

至於旅遊業則傳出台帛旅遊泡泡規畫採團進團出方式，雙方每周以100多人座的單走道飛機各飛8班，台灣為華航每周6班、長榮每周2班，帛琉太平洋航空則向台灣虎航租借飛機及機組人員、每周飛8班。

指揮中心指揮官陳時中昨日晚間亦證實，目前正與外交部及帛琉政府緊鑼密鼓商議中，由於雙方都沒有疫情，因此預計採「綠色通道」模式進行旅遊泡泡，有具體內容將跟民眾說明。旅遊業者則認為，台帛旅遊泡泡若敲定將是好的開始，希望未來能有更多旅遊泡泡。

(時報資訊)