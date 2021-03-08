台積電(2330)繼上周五收高守住600元關卡後，今日碎步向上，暫時確保6字頭有守，多方軍心穩，今日台股一度攻高逾百點，意圖扭轉連日來的頹勢。盤面上類股齊揚，玻陶股再度在投信法人支持下，再度成為傳產族群領頭羊。台玻雖遭外資調節，但投信進場布局，支持股價底部有撐，股價再度返回20元之上，漲幅高達3%，在台玻登高一呼下，和成(1810)起身跟隨，盤中高點來到9.9元，再度挑戰10元之上壓力區。凱撒衛(1817)、冠軍(1806)平盤震盪，僅中釉(1809)微幅低頭下探。

近來台股動盪，市場偏愛中小型股，台玻獲得投信連買，成季底作帳行情指標。由於台玻有玻璃漲價題材，其反應漲價效益，去年12月營收衝上47.5億元，創新高，營運喊衝，1月營收雖環比略降到39.9億元，但仍年增逾七成，基本面吸引人目光，繼外資之後，投信也加入買超行列，推動台玻自1月底16元之下起步走揚，再度回到20元，目前沿著5日線高檔蓄勢。

和成壯大產品線，旗下感應給皂機、自動龍頭以及具備自動掀蓋、且結合水洗功能的智慧型超級馬桶、生物能龍頭、含紫外光殺菌功能的電動升降曬衣架等，投入防疫市場淘金，為今年營運添動能，雖然2月台股大震，但無礙和成表現，一個月來股價漲幅達1成，穩中透堅成為資金避風港。

2月底台股迎來外資史上最大賣超，股市進入動盪期，使得具基本面優勢的銅板股成為買盤布局標的。由於台股進入公布去年財報及股利政策高峰，中低價位獲利好企業較有表現機會，成為可攻可守的好標的。

(時報資訊)