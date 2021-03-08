下屆彰化縣長選舉，傳出民進黨屬意徵召前台北農產運銷公司（北農）總經理、總統府資政吳晟的女兒吳音寧，不過此消息遭民進黨駁斥，表示並非事實。對此，自稱「雞農哥」的彰化雞農二代、前台北畜產公司總經理姚量議表示，吳音寧絕對是最佳彰化縣長人選。
對於有媒體報導民進黨屬意徵召吳音寧參選彰化縣長，民進黨發言人顏若芳昨（7）日表示，該報導並非事實，民進黨對於明年度的選舉，目前也不可能有屬意特定人選的討論，特此澄清。
「雞農哥」姚量議隨即在臉書指出，以吳音寧對彰化縣民、對台灣農業、對青年處境的了解，以及吳家世代長期投入民主運動、農業生產、地方創生、文化藝術，吳音寧的「在地」與「土地關懷」絕對不是空降，而是世世代代早已紮根在彰化這塊土地上的強韌大樹。
2022年，彰化縣長民進黨該提名什麼人選？姚量議認為，吳音寧無疑是最佳人選，因為她代表的是彰化縣目前迫切需要的社會價值：體貼基層、勇敢無私、對抗邪惡、守護土地、尊重多元、堅持正義、堅持台灣。
姚量議也思考，下一個階段台灣需要什麼樣的政治人物？特別是「地方政治」層級，希望往哪個更好的方向走？他說，這是很多政治工作者長期的思考與期待。
(中時新聞網)
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