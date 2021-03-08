溫男昨晚8點多騎乘機車，撞上前方42歲男性外籍移工與42歲女性外籍移工共乘的電動自行車後，因撞擊力道強大，安全帽直接噴飛，機車車頭全毀，除了機車零件外，車廂內的雨衣、速食等，皆散落一地。（民眾提供／羅亦晽花蓮報導）

2名外籍移工被追撞後，所幸2人僅身上多處擦挫傷，意識皆清楚，無大礙。（民眾提供／羅亦晽花蓮報導）

海巡署東部分署岸巡26歲溫姓隊員，昨晚騎乘機車行駛在台9線花蓮新城加灣附近，疑因燈光昏暗視線不佳，不慎追撞前方2名菲律賓籍移工共乘的電動自行車，溫男當場重摔路邊，頭部重創無意識，2名移工則跌坐路旁、驚恐地等待救援；警消到場趕緊將3人送醫急救，2名移工僅身上多處擦傷無礙，不過溫男卻因傷勢嚴重宣告不治。

溫男昨晚8點多騎乘機車，沿台9線由南往北行駛，沒想到在180.5公里處加灣段的北上車道，與前方42歲男性移工與42歲女性移工共乘的電動自行車，發生追撞。當時因撞擊力道強大，溫男安全帽直接噴飛，人直接重摔路邊，造成頭部重創、昏迷，機車車頭全毀，除機車零件，車廂內的雨衣、速食等物，皆散落一地，現場一片狼藉。

2名移工則因被追撞，當場嚇愣地跌坐路旁，所幸男子頭部僅部分擦傷，女子則是右腳骨折、身體多處擦挫傷，2人意識皆清楚，無大礙。

據了解，溫男當時騎乘機車時，皆保持車速在70公里左右，男性外籍移工則騎乘電動自行車在機車道，不過疑因該處光線昏暗，加上電動自行車頭前沒有車燈，導致溫男視線不佳，進而追撞前方的2名移工。

警消獲報後趕往現場，趕緊將3人分別送往醫院救治，不過溫男因頭部遭受嚴重撞擊，在晚上9時46分左右，慈濟醫院宣告急救無效死亡。經查，溫男持有正常駕照，酒測值仍待醫院抽血檢驗，騎乘電動自行車的男性外籍移工酒測值為零；至於詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

溫男是花蓮縣秀林鄉人，4日開始放假，預計在今天收假返隊服務，沒想到卻在昨天發生憾事，海巡署東部分署岸巡同仁皆十分難過，他們說，溫男平時服務態度認真，痛失一位英才，深感痛心。

(中時 )