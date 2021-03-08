美元指數8日上漲，人民幣匯價因此承壓。人民幣兌美元離岸價8日早盤一度跌破6.52元，截至11點9分，離岸價報6.5210元，創下年內新低。

人民幣兌美元在岸價早盤亦跌破6.5，目前報6.5081元，較上交易日（5日）下午4時30分收盤價6.4768元，下跌116個基點，跌幅0.18％。

人民幣兌美元中間價8日報6.4795元，較上日上揚109個基點，漲幅0.17％。

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(工商 )

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