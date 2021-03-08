美元走升 人民幣離岸價跌破6.52 11:502021/03/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元指數8日上漲，人民幣匯價因此承壓。人民幣兌美元離岸價8日早盤一度跌破6.52元，截至11點9分，離岸價報6.5210元，創下年內新低。 人民幣兌美元在岸價早盤亦跌破6.5，目前報6.5081元，較上交易日（5日）下午4時30分收盤價6.4768元，下跌116個基點，跌幅0.18％。 人民幣兌美元中間價8日報6.4795元，較上日上揚109個基點，漲幅0.17％。 《商情》運價助攻 BDI指數漲逾2.5％ 《商情》避險需求降 拖累紐約期金跌破1700美元 (工商 ) #上揚 #離岸價 #早盤 #基點 #跌破 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指聯袂開高 3月台指期漲百點 09:102021/03/08 財經 港股開高走低 失守29,000點 11:112021/03/08 財經 《商情》空頭回補 激勵LME期錫反彈3.6％ 10:012021/03/08 財經 投資專家：本周盤勢 有望彈回萬六上 04:102021/03/08 證券．權證 比特幣重回5萬美元 09:162021/03/08 財經 《盤中解析》電力不穩 回防15900 12:002021/03/08 財經 盧比走升 印度債收益率誘人 04:102021/03/08 投資理財 《商情》料需求回溫 亞洲天然橡膠收高 10:012021/03/08 財經 台積電反彈 台股早盤站回萬六萬卡 09:282021/03/08 財經 《類股》中鋼盤價續看升 領漲鋼鐵股 10:522021/03/08 財經 6檔新生力軍 超風光 04:102021/03/08 證券．權證 財經熱門新聞 台股驚嚇一幕沒有1檔跌停 爆背後3大弔詭 - 財經 別管台積電了 股神驚天動作洩2種股票大爆發 - 財經 殖利率第一樂章揭開序幕 - 財經 美創投大佬：科技股一統天下的時代 結束了 - 財經 全球晶片需求爆炸 美媒一句曝台灣貿易談判地位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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