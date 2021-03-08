辣模雪碧（方祺媛）擁精緻臉蛋、魔鬼身材，被封為「情色教主」，由於她的作風直率大膽，也圈了無數粉絲，更開始經營YouTube頻道，討論各種辛辣議題，日前她坦言過去談戀愛是愛放閃一族，但經過慘痛教訓後就發現，放閃應該建立在雙方足夠有信任感的前提下，更分享了過去綠光罩頂的悲慘經驗。

雪碧在最新的影片片段中提到，自己曾和當時的男友高調放閃，還因此受邀一起上節目《我猜我猜我猜猜猜》，引來不少女網友稱讚男友長相帥氣，然而後來她發現網美圈其實有潛規則，「盡量保持單身會比較好，所以曬恩愛後常被揶揄…跟我講說我那時候男朋友的壞話…可能要挑撥離間之類的。」

然而最讓雪碧印象深刻的一次，是她當時在台中和男友交往7年，雙方已經論及婚嫁，因此也常大方放閃，越愛越高調，沒想到竟有一名女生主動去認識她男友，有次她巧遇女方，對方還奉承她，「雪碧妳是我的偶像，我好想跟妳一樣變成一個網拍模特兒。」但她當下也不疑有他。

雪碧遭粉絲搶7年男友，女方還立刻懷孕。(圖/翻攝自雪碧youtube頻道)

直到後來雪碧到台北工作，發現男友的態度變得很冷淡，賭氣提出分手，沒想到對方立刻答應，隔天就和那名女生掛穩交，不到一個月，女方甚至還懷孕了，讓雪碧十分傻眼，那一陣子想起這件事就會痛哭，還曾酒後打電話痛罵對方，如今想起此事，她還是氣到忍不住怒轟網美圈：「遍地都是綠茶婊！」

(中時新聞網)