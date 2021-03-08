黨主席江啟臣(左二 ）與黨籍立委呂玉玲（右二）、萬美玲（左）及北市議員闕枚莎（右）一起製作鳳梨酵素，力挺台灣鳳梨。（陳怡誠攝）

國民黨主席江啟臣、祕書長李乾龍與女立委、黨務主管一起食安元年宣誓。（黃福其攝）

國民黨主席江啟臣、祕書長李乾龍製作鳳梨酵素。（黃福其攝）

黨主席江啟臣（右五）與同黨立委、議員共同發表食安宣言。（陳怡誠攝）

今天是3月8日婦女節，國民黨明天將送出反萊豬、綁大選等雙公投第二階段連署書，因此今天先由婦女部舉辦「大家一起來挺豬、菜、果農民」包水餃活動，黨主席江啟臣、祕書長李乾龍偕女立委、婦政志工，以「食安元年」宣示國民黨為民眾把關食安，氣氛熱烈。

江啟臣今早與右肩剛開刀、吊著三角巾的李乾龍，偕同多位黨籍女性立委以及組發會主委李哲華、文傳會主委王育敏、婦女部主任闕枚莎、發言人洪于茜、婦政志工團團長龔月貞等人，除了祝福辛苦的全國婦女朋友們「婦女節快樂！」，親自參與包水餃、手作鳳梨佳餚，藉由力挺台灣豬肉、高麗菜與鳳梨的行動，表達一同守護婦女朋友們最關心的食安議題。

江啟臣說，過去一年，不管萊豬、鳳梨議題都與食安有關，因此今天進行食安元年宣誓，由國民黨來把關，讓人民安心，也用台灣豬、台灣高麗菜及台灣鳳梨等食材共同來護食安。國民黨一年來一面在立院對抗蠻橫的民進黨，一面推動雙公投都已破70萬，這已代表人民的心聲。

文傳會主委王育敏說，蔡政府今年1月1日起，開放萊豬進口，根據民調顯示約有七成國人，對於此政策存有引發食安問題的極度疑慮與恐懼；且今年高麗菜產量過剩、價格崩盤、每公斤剩5.5元。此外，近日台灣有約五萬噸鳳梨遭中國大陸因檢疫問題禁止輸入，種植鳳梨果農生計頓時陷入困境。面對接連而來的台灣食安與農產品議題，當前政府卻束手無策，無法提出讓國人放心、農民安心的解決方法，也對守護百姓健康無感外，更是無法維護豬、菜、果農們的基本生計。

她說，婦女朋友們通常是家庭中飲食的主導者，最關心食品安全與果菜價格、供需變化等問題，因此，在婦女節這天，一同包水餃活動方式，支持國產豬、菜、果農們，大家共同宣讀「國民黨來把關，食在好安心！挺台灣豬、台灣高麗菜、台灣鳳梨！」宣言，啟動食安元年，追求實現「無毒家園」的全民期待，表達國民黨堅定與婦女朋友站在一起，共同捍衛全民食安、守護下一代健康的決心。

王育敏說，除了以具體行動支持台灣農產品，國民黨力推的反萊豬公投連署已突破70萬份，創下最短時間達最高份數的記錄，凸顯國人對於萊豬進口政策的不滿與憤怒。下階段，將全力號召國人挺身而出，8月28日投下公投票，將是守護台灣食安的最後一哩路。「828、拚公投」，國民黨相信婦女朋友們是台灣最重要的隱形力量，只要涉及食品安全、下一代健康等民生議題，一定會展現堅毅的態度，共同站出來呼籲，8月28日用公投向蔡政府表達不滿與怒吼。

國民黨主席江啟臣、祕書長李乾龍品嘗鳳梨蘋果汁。（黃福其攝）

女立委萬美玲（左起）、黨主席江啟臣與女立委呂玉玲、北市議員闕枚莎等一展示剛製作鳳梨酵素。（黃福其攝）

國民黨主席江啟臣與各縣市女立委們以意象凸顯護台灣食安。（黃福其攝）

國民黨主席江啟臣與女立委們包水餃。（黃福其攝）

江啟臣（右起）與立委萬美玲、北市議員闕枚莎大啖台灣食材水餃。（黃福其攝）

國民黨主席江啟臣、女立委們及婦政志工開心合影。（黃福其攝）

(中時 )