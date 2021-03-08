大陸影音網站嗶哩嗶哩傳出本周尋求通過在港上市聆訊，集資規模預計30億美元，高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。對此B站回應「不予置評」。
早在1月5日，據CNBC報導，B站本次上市可能比先前預計的募集資金高出20億美元。2020年消息傳出，B站可能會籌集到10億至15億美元。
嗶哩嗶哩創建於2009年6月26日，為最受大陸年輕世代歡迎的視訊影音平台，B站在2018年3月28日登陸那斯達克。B站美股股價自上市以來，漲幅超過800％，曾在2021年2月站上157.66美元的高點。有分析人士稱，這或許是提高了在香港籌集資金的一個因素。
2月25日，B站發佈的財報顯示，2020財年總營收達人民幣（下同）120億元，年增長77％。2020年全年，B站調整後的非美國會計通用準則（Non-GAAP）的淨虧損為26億元，2019年則為淨虧損11億元。
(工商 )
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