大陸發改委副主任寧吉喆8日表示，要開展汽車下鄉和汽車以舊換新，引導一些地方和城市繼續放開新能源汽車限購政策和增加指標，有利於擴大汽車消費，也有利促進新能源汽車產業健康有序發展。

寧吉喆8日上午在國新辦記者會上指出，擴大消費必須穩定擴大就業、保持居民收入穩步增長。深入挖掘消費潛力，尤其在做好常態化疫情防控條件下促進居民消費的工作，要著力擴大商品消費包括大宗商品消費、服務消費、健康消費、訊息消費、網路消費、綠色消費。

他表示，在新型基礎設施方面，今年將推出「十四五」新型基礎設施建設規劃，大力發展數位經濟，拓展5G應用，加快工業互聯網、數據中心的建設。

他又稱，擴大製造業設備更新和技術改造投資。去年高技術產業投資按年增長10.6％，增速高於全部投資7.7個百分點。今年要進一步加強宏觀指導、統籌好產業布局，聚焦節能環保、新一代訊息技術、生物、新能源等領域，擴大高技術產業和戰略性新興產業投資。

(工商 )