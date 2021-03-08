電子類股解套賣壓出籠，台股指數多空激戰15900點！上周五美國股市上演驚奇大逆轉由大跌轉為收盤大漲，讓上周飽受美股重挫波動劇烈的台股指數鬆了一口氣，在美股指數止跌反彈帶動下，今天台股指數一開盤就跳空大漲，儘管台積電(2330)擺脫上周弱勢回穩，上周公布營收的大立光(3008)因3月工作天數恢復正常，預估3月拉貨動能可望優於2月，今天盤中股價強勢大漲站上3450元，帶動台股盤中指數一度大漲逾200點，站上16000點關卡。

但近期美國科技股大幅修正，還是影響了市場對電子股的追價意願，資金轉向中低價股及傳產股，盤中漲停的個股如：聯傑(3094)、醣聯(4168)、亞聚(1308)、先進光(3662)、驊訊(6237)、志旭(8067)、大量(3167)、橙的(4554)等多為百元以下、甚至是50元以下的中小型股，傳產類股則以油電氣類股表現最好，台股指數反彈也引發解套賣壓，中場過後，台股指數漲點快速收歛，回防15900點，截至11點25分為止，加權股價指數約15900.92點，上漲45.69點，成交量1808.87億元，OTC指數為193點，上漲0.38點，成交量374.71億元。

今日上市各類股以油電氣類股表現最佳，上漲2.81%，其次是玻璃類股及塑膠類股，分別上漲1.47%及1.17%，表現較差者為電子零組件類股、汽車類股及其他電子類股，其中電子零組件類股下跌0.53%，汽車類股下跌0.52%，其他電子類股下跌0.43%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股，上漲1.38%，表現最差為鋼鐵類股，下跌0.49%。

就技術面來看，上周台股深受美股影響，指數震盪劇烈，不過跌勢較前周收斂，終場加權股價指數以15855.23點作收，累計一周下跌98.57點，周跌0.62%，周K收黑，日均量較前周萎縮至3249億元，OTC收盤指數為192.62點，累計一周下跌2.45點，周跌1.26%，周K亦收黑，日均量約661億元；今天台股在上周五美股大逆轉大漲收市帶動下，指數跳空開高，盤中一度大漲200點，站上16000點關卡，不過隨後解套賣壓出籠，指數漲點縮小至百點之內；上周台股震盪劇烈，指數連續2天收在月線之下，今天盤中指數雖然一度大漲站上月線，但仍未完全站穩，根據之前多頭走勢的經驗顯示(參考1月底走勢)，5日均線向下靠攏月線後將會引發多頭表態迅速站回站上5日均線與月線，今天台股指數5日均線將向下交叉月線，因此近日須關注各類股是否能出現普遍上漲帶動盤勢強彈；若不能站上5日均線與月線，後市恐在月線之下打底整理一段時間。

分析師表示，外資連續兩周合計賣超1600餘億，拖累台股跌破萬六關卡及月線支撐，整體技術線型進入多方修正格局；雖然美國經濟數據轉佳，景氣復甦確立，但是連帶產生通膨疑慮，推升長債殖利率走揚，造成國際股市拉回整理，恐壓抑台股指數表現空間；預料短期台將在月線上下震盪，建議擇優選股，採取低接擇優布局策略，可聚焦業績財報佳的類股，如金融、塑化、工具機、面板、半導體、記憶體、鋼鐵等。

上銀(2049)訂單逐漸回籠，能見度拉長，去年12月時公司已調漲部分產品售價，將在上半年陸續發酵，目前生產產能滿載，假日時都需要加班生產，預估2021年第1季營收52.72億元(年成長約45.87%)，每股盈餘為約1.2元；從日本工具機訂單來看，訂單已在2020年11月與12月轉為年正成長，來自中國訂單也持續攀升；根據上一波景氣循環的經驗，從谷底到峰頂約有18個月到24個月時間，本波往上循環已經歷6到7個月，預估後續仍有12個月到18個月的好光景；桂盟(5306)自行車AM+OE熱度持續，桂盟2021年可望雙位數成長，預估2021年可達1.1億元到1.15億的年產能，成長10%到15%，因應台幣匯率升值與原物料成本推升，鍊條價格上漲3%，毛利率則因公司產能利用率提升，入門款鍊條毛利率都往上提，毛利率預料也將居高；今年第1季比預期好，主要來自於中高階鍊條需求更多，均可逢低布局買進。

(時報資訊)