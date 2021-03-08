法國知名企業家和億萬富翁達梭(Olivier Dassault)周日在一次直升機意外事故中身亡，法國總統馬克宏(Macron)對該69歲保守派政治家表達哀悼。

Oliver Dassault為法國實業家Serge Dassault長子，其擁有製造Rafale戰鬥機的軍事航太公司、法國首屈一指費加洛報，以及多個工業公司。

據法國警方指出，一架私人直升機周日在諾曼地附近墜機，駕駛員同時也死亡。

據富比士2020年資料顯示，Olivier Dassault名列全球第361名富豪，其多數財產來自於父親的繼承。

由於其日增的政治角色，為迴避任何利益衝突，達梭先前已卸下達梭集團董事一職。集團的達梭系統為世界知名的3D列印設計軟體商。

Olivier曾一度被父親Serge視為家族集團接班人，但是最後卻交棒給達梭航空執行長Charles Edelstenne。

(時報資訊)