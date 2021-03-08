美系、日系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，看好潛在成長動能可期，美系外資將瑞昱目標價由566元調高至600元，重申「加碼」評等，日系外資則重申優於大盤表現評等，目標價上看510元。

美系外資表示，瑞昱影音相關產品(audio codec)在PC市佔逾6成，有鑒於產品多在8吋晶圓，是近期PC客戶供應瓶頸之一，考量產業吃緊，預估上半年價格可能調高2倍數，在瑞昱反映價格調漲下，調高今明年獲利預估17%，相較於其他同業本益比約20-30倍數，瑞昱僅約18倍，目前股價估值還未充分反映，重申瑞昱加碼評等、目標價由566元調高至600元。

日系外資表示，瑞昱營收在去年第三季創下歷史新高，預計該動能將延續到今年上半年，短期內營運動能在居家辦公、遠距教學需求持續暢旺下，加上還有客戶端因晶圓產能缺貨而提前補貨，重申瑞昱優於大盤表現評等，目標價上看510元。

日系外資表示，瑞昱今年上半年和下半年的典型季節性可能不適用，主要原因就是晶圓產能的緊張，這也可能限制其今年的增長潛力，但看好瑞昱已經確保其晶圓產能到足以支撐其今年的收入增長。以瑞昱今年5大產品線來說，除電視業務外，看好WiFi、藍芽(BT)、乙太網路、交換器等均將穩定成長；WiFi 6升級將是今年WiFi增長的主要推動力，瑞昱預測WiFi 6在PC、路由器和寬頻中的滲透率，今年將超過30%，WiFi 6也將帶動ASP，其定價至少是WiFi 5的2倍，此外，瑞昱也正在開發WiFi 6E，它增加了6GHz或7GHz的額外頻率，而WiFi 6E使用了2.4GHz和5GHz的雙頻，這暗示規格上的進一步升級，明年WiFi業務仍有成長空間。

(時報資訊)